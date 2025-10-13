Cocaina e hashish, scatta il divieto di dimora per un quarantaseienne di Avellino

AVELLINO- Divieto di dimora ad Avellino per il quarantaseienne scoperto dagli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Avellino con circa 50 grammi di cocaina e 776 grammi di hashish diviso in nove plancie custodite all’interno di un locale di pertinenza al palazzo di Via Padre Paolo Manna. Il Gip del Tribunale di Avellino Antonio Sicuranza ha convalidato l’arresto eseguito dagli agenti del sostituito commissario Roberto De Fazio e accolto la richiesta di una misura meno afflittiva degli arresti domiciliari presentata in sede di interrogatorio di convalida dalla difesa del quarantaseienne, il penalista Gerardo Santamaria. L’ indagato per detenzione ai fini dello spaccio, gestendo l’attività criminosa nel capoluogo, non potrà reiterare il reato nel caso di residenza al di fuori di Avellino. Molto probabile che si vada al Riesame. Intanto gli agenti della Squadra Mobile, che già attenzionavano la zona perché sarebbe stata segnalata una fiorente attività di spaccio, sarebbero stati attirati da luci di torce all’interno del locale adibito a deposito, dal quale era uscito proprio il quarantaseienne atteso da altre due persone. Le indagini della Squadra Mobile continuano.