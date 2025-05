Vallo Lauro, Ferraro (Pcl) scrive ai sindaci: deliberate il riconoscimento dello Stato di Palestina

VALLO LAURO- Un’istanza a tutti i sindaci del Vallo di Lauro affinché venga convocato un Consiglio Comunale Monotematico per il riconoscimento ufficiale dello Stato di Palestina. Quella che l’esponente del Partito Comunista dei Lavoratori Giovanni Ferraro ha inviato ai sei sindaci del territorio e ai presidenti dei rispettivi consigli comunali. Nella nota, il rappresentante politico sollecita un deliberato in cui venga chiesto da parte del Comune : il riconoscimento dello Stato della Palestina da parte dell’ltalia; l’immediato cessate il fuoco a Gaza per permettere agli aiuti umanitari di assistere la popolazione civile”. Un documento da trasmettere successivamente ad una serie di autorità nazionali ed internazionali: Presidente del Parlamento Europeo;Al Presidente della Repubblica Italiana;Al Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana;Al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana;Al Presidente de Senato della Repubblica Italiana;A Presidente della camera dei Deputati della Repubblica Italiana;Ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari;Al Presidente della Regione Campania