Stop alle armi ad Israele, spuntano scritte anche nella città capoluogo

AVELLINO- La questione Gaza e’ da settimane al centro delle tensioni a livello internazionale. Tante anche le richieste istituzionali al Governo italiano di prendere una posizione, anche dalla provincia di Avellino. Un tema che divide e non vede indifferenti anche gli irpini. In città non mancano anche scritte, come era avvenuto durante il periodo del Covid, per sollecitare lo stop alle armi ad Israele. Quella (in foto) spuntata in Via Dalmazia come vi documentiamo nella foto.