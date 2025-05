Salvo’ due bambini che stavano annegando: premio al maresciallo De Maio

LAURO- Il “Premio Cuore d’oro 2025” anche a due irpini, il maresciallo dei Carabinieri Salvatore De Maio, in servizio alla Stazione dell’Arma di Forino e all’anima artistica dell’Associazione M&N’S , di cui e’ presidente, Nicola Le Donne. Sono stati loro, oltre ai rappresentanti istituzionali di Lauro a ricevere il riconoscimento nell’ ambito della cerimonia di conferimento organizzata presso il Castello Lancellotti. Solidarietà e cultura, due dei valori che ispirano da quindici edizioni il Premio Cuore d’Oro della Solidarietà, Pace e Volontariato, organizzato dall’Accademia della Cultura e delle Scienze Internazionali presieduta da Massimo Civale in collaborazione con l’ordine di Poveri Cavalieri di Cristo di San Bernardo di Chiaravalle, con il patrocinio del Comune di Lauro. Il maresciallo De Maio, come e’ noto anche per altri riconoscimenti ottenuti, ha ricevuto il premio per l’ atto di coraggio e altruismo compiuto mentre era libero dal servizio nel giugno scorso. Il sottufficiale dell’ Arma, infatti, aveva salvato, insieme ad un insegnante della zona, due piccoli di sei e otto anni che rischiavano di annegare alla foce del fiume Abatemarco, nel comune di Santa Maria del Cedro (Cs), zona lungomare di Marcellina. Non aveva esitato a lanciarsi in acqua e mettere in salvo i due bambini. Nicola Le Donne e’ da anni impegnato in Campania nella promozione culturale, anche collaborando con le scuole e mantenendo viva una fiammella di iniziative nel settore artistico e culturale anche nei territori al confine tra Irpinia e napoletano. Due tra gli altri premi che hanno caratterizzato l’ edizione organizzata in provincia di Avellino e in uno dei castelli più suggestivi della Campania, quello di Lauro.