Vallo Lauro, cessione di droga bloccata dalla Polizia: tre denunciati per spaccio

VALLO LAURO- Una “trasferta” per cedere stupefacente dal napoletano al Vallo di Lauro finita male. Tre persone infatti sono state denunciate per spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, i poliziotti del Commissariato di P.S. di Lauro , agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi, al fine di prevenire e contrastare ogni forma di illegalità, hanno intensificato controlli del territorio nel comprensorio del Vallo di Lauro e denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino tre persone per spaccio di sostanze stupefacenti e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Gli agenti avrebbero bloccato un passaggio di sostanze stupefacenti tra un soggetto della zona napoletana e due soggetti del posto.