Ariano, soldi della truffa online sui loro conti correnti: due indagati per riciclaggio

ARIANO IRPINO- I proventi di una truffa online finivano sui loro conti correnti, due indagati per riciclaggio. Gli agenti del Commissariato di P:S. di Ariano Irpino , all’esito di un’attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di.Benevento, hanno denunciato, in stato di libertà, due persone per il reato di riciclaggio, in quanto sulle carte prepagate di cui risultavano intestatari confluivano i proventi di una truffa on-line. Si precisa che le contestazioni sono allo stato provvisorie e la colpevolezza delle persone sottoposte alle indagini sarà accertata solo all’ esito del giudizio definitivo,.