Buonopane: “Dimissioni? Lo escludo, vado avanti con il mio mandato”

Alla richiesta di dimissioni, il Presidente della Provincia, Rizieri Buonopane è categorico: “Lo escludo assolutamente” – dichiara – “Vado avanti con il mio mandato, continuando a svolgere i lavori come fatto finora. Ci sono molte cose in campo, tra cui proprio l’approvazione del bilancio. Nulla di straordinario. Sono iniziate le schermaglie della campagna elettorale non tanto per il Consiglio ma per il rinnovo del Presidente della Provincia e una parte importante del mio Partito ritiene che io debba lasciare il passo. Ne prendo atto, dispiaciuto che avvenga in maniera così violenta, ma è impensabile che da Presidente io possa non votare il bilancio. Ho richiesto nei giorni scorsi una discussione e mi aspetto che una discussione nasca seriamente, sia per le sfide future che il partito dovrà affrontare ad Avellino, sia per, in generale, futuro della Federazione”.