Vallo Lauro, c’era una volta l’Unione dei Comuni: i sindaci sciolgono l’ “Antico Clanis”

LAURO- C’era una volta l’Unione dei Comuni. Ci sarebbe da dire questo alla luce dell’epilogo per l’associazione dei Comuni del Vallo di Lauro, avviata allo scioglimento. La cronaca di una morte annunciata, quella dell’unita’ tra i sette municipi del Vallo di Lauro. Il primo rintocco del de profundis è suonato da Quindici, dove la terna commissariale guidata dal viceprefetto vicario Vicenzo Lubrano ha già deliberato per lo scioglimento dell’ Unione. La delibera ha proprio come oggetto le determinazioni sullo scioglimento dell’Unione dei Comuni “Antico Clanis”.

L’UNIONE E IL PRIMO SI’ ALLO SCIOGLIMENTO

L’Unione dei Comuni “Antico Clanis” è stata costituita il 04/08/2003 dai sette comuni che compongono il Vallo di Lauro : Lauro, Marzano di Nola, Pago del Vallo di Lauro, Quindici, Moschiano, Domicella

e Taurano. Una fine decretata di fatto il 29 gennaio scorso al termine della riunione tenutasi presso il Comune di Lauro. Una serie di circostanze quelle per cui e’ stato decretato lo scioglkmento: mancato funzionamento di fatto dell’Unione medesima a far data dall’anno 2019, l’assenza di fondi, l’assenza di beni mobili e/o immobili; l’assenza di personale assegnato all’Unione; Nel suddetto incontro si è preso atto di quanto rappresentato dal Commissario ad acta dott. Filippo Giuditta circa I’impossibilità di assolvere la funzione di cui alla nomina, in quanto l’Unione in assenza di fondi disponibili è stato impossibilitato di prorogare l’applicativo del servizio contabilità”. Nel testo si legge come “emerge che il Comune di Domicella con deliberazione del Consiglio Comunale n.11/2020 ha deliberato di recedere dall’Unione dei Comuni “Antico Clanis” e che i rappresentanti dei Comuni di Lauro e Marzano di Nola esprimono la volontà degli stessi di, procedere allo scioglimento anticipato dell Unione che, ai sensi dell`art.6 dello Statuto dell’Unione, “”dovrà essere deliberata dalla maggioranza dei Comuni costituenti la stessa con atto Consiliare con le procedure e le maggioranza previste per le modifiche statutarie”. Fine dell’Unione dei Comuni, rimasta solo sulla carta.