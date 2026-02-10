Ladri in azione a Contrada San Eustachio: residenti esasperati per i furti nella zona

AVELLINO- Contrada San Eustachio torna nel mirino dei ladri. Nella serata di ieri un nuovo raid all’interno di una delle abitazioni della zona, ville e parchi che si trovano in una delle aree verdi della città capoluogo. Intorno alle ventuno è scattato il raid. I malviventi hanno usato la tecnica della forzatura di un infisso. Non ancora noto se il colpo sia andato a buon fine. A quanto pare al momento del raid i proprietari erano in casa. I residenti della zona da tempo chiedono maggiore vigilanza dell’area e sono esasperati per i raid che si susseguono. Sulla vicenda sono in corso indagini da parte delle forze dell’ordine.