Montemarano, amministratori a confronto con Enzo Alaia verso le prossime sfide elettorali

Si è tenuto nella serata di ieri, lunedì 9 febbraio, l’incontro che ha visto la partecipazione di amministratori locali, organizzato dal segretario provinciale di Casa Riformista, Beniamino Palmieri. L’appuntamento ha rappresentato, anche a seguito della recente tornata elettorale regionale, un momento di confronto con il consigliere regionale Enzo Alaia, utile a rilanciare l’attività politica in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Al centro del dibattito i temi strategici che riguardano la provincia irpina, l’ASI e le imminenti consultazioni amministrative, a partire da quelle del Comune capoluogo di Avellino e del Comune di Ariano Irpino.

Nel corso della discussione è emersa con forza anche la necessità di strutturare ulteriormente il partito di Casa Riformista, rafforzandone l’organizzazione e il radicamento territoriale e definendo una linea politica chiara, che guardi al centrosinistra come ambito di riferimento per la costruzione della proposta politica. L’iniziativa rientra in un calendario strutturato di incontri dedicati al dialogo diretto con gli amministratori locali, con l’obiettivo di ascoltare esigenze, raccogliere proposte e rafforzare la coesione interna del gruppo. Questo evento rappresenta infatti il primo di una serie di incontri che si svolgeranno nei diversi comuni della provincia.

Soddisfazione è stata espressa dal segretario provinciale Beniamino Palmieri, che ha sottolineato: «Sono particolarmente soddisfatto della grande partecipazione e della qualità del confronto. La presenza di tanti amministratori dimostra la volontà diffusa di dialogare, di mettersi in discussione e di lavorare insieme per costruire una proposta politica seria, condivisa e all’altezza delle prossime scadenze elettorali».

Nel suo intervento Enzo Alaia ha ribadito la propria vicinanza agli amministratori e ai territori dell’intera Irpinia: «La nostra forza sta nell’unità e nella capacità di stare nei territori, ascoltarli e rappresentarli davvero. Non siamo qui per testimoniare, ma per costruire una classe dirigente credibile e radicata, capace di dare risposte concrete ai bisogni delle comunità e di guidare l’Irpinia nelle sfide che ci attendono. È questo l’impegno che intendiamo portare avanti, con serietà, forza e visione».