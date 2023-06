Vallo Lauro “blindato”, in azione il Reparto Prevenzione Crimine

Come disposto in una delle ultime riunioni del Comitato provinciale per l’ Ordine Pubblico e la Sicurezza, dopo i fatti avvenuti a Taurano, il Questore di Avellino Nicolino Pepe ha disposto il potenziamento dei controlli sul territorio con l’ausilio del personale del Reparto Prevenzione Crimine Campania. Dalla mattinata di ieri su tutta la zona sono impiegati nelle attività di controllo e di vigilanza alcune pattuglie della Polizia insieme al personale del Commissariato di Lauro. Si tratta di una risposta che il prefetto Paola Spena e la Questura di Avellino hanno deciso di dare sui territori dove si sono registrate negli ultimi tempi vicende balzate agli onori della cronaca. Posti di controllo sulle strade di collegamento e accesso al territorio e verifiche a soggetti che sono sottoposti alle misure di sorveglianza o altro, quello che in queste ore il personale del Reparto Prevenzione Crimine ha condotto insieme agli agenti agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi.