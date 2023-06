Foto/Erasmus, studenti del Ruggero II in Polonia

Ancora una volta l’Istituto Ruggero II è protagonista di una mobilità Erasmus Plus, questa volta nella bellissima Polonia.

Attraverso il progetto “Charm Album Raw Maker” che ha visto protagonisti studenti e docenti di 5 nazioni – Polonia, Romania, Turchia, Lituania, ed Italia – gli obiettivi del programma Erasmus Plus di condivisione, confronto e cooperazione interculturale sono stati raggiunti.

Nella settimana dal 28 maggio al 3 giugno, gli studenti dell’Istituto arianese, hanno vissuto le tradizioni e le usanze polacche attraverso workshops di balli folkloristici, cucina tipica, visitando i luoghi più caratteristici quali Wieliczka con la sua spettacolare Miniera del Sale, il villaggio della tradizione contadina di Sanok, Carpathian Troy e la storica Cracovia.

Hanno, naturalmente, stilato e presentato un progetto coerente con il tema dello scambio culturale, creando un Album digitale che promuova il territorio Irpino in tutti i suoi aspetti culturali, artistici e folkloristici.

Un’esperienza che ha sicuramente lasciato tanto nei ragazzi quale conoscenza di altre realtà. Non resta che darsi appuntamento per la prossima mobilità in un nuovo paese.