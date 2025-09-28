Grottolella celebra la Giornata degli Animali

Il Comune di Grottolella aderisce alla Giornata degli Animali, promossa dall’ENPA, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sul rispetto, la tutela e la cura degli animali d’affezione.
L’iniziativa vuole anche sottolineare il valore che i nostri amici animali hanno nella vita quotidiana, invitando a riflettere sul rapporto con gli animali selvatici.
L’appuntamento è per domenica 5 ottobre alle ore 10:00 in Piazza Municipio, per condividere insieme un momento di comunità, affetto e responsabilità verso tutti gli esseri viventi.