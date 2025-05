Vallo Lauro, la lettera dei sindaci per scongiurare la chiusura dell’unico sportello bancario

VALLO LAURO – I sindaci del Vallo di Lauro scrivono ad Intesa San Paolo per chiedere il mantenimento della filiale Intesa San Paolo spa nel Vallo. Una nota, quella sollecitata dall’Unione dei Comuni e dal sindaco di Moschiano Sergio Pacia, in cui si legge che “a fronte della paventata soppressione della filiale di Intesa San Paolo spa, in Lauro alla via Fuselli,

I’unione dei Comuni “Antico Clanis” tiene a manifestare vivo interesse al mantenimento di un servizio essenziale a tutela dei lavoratori, risparmiatori, utenti, imprenditori, operatori economici e, più in gencrale, di tutta la comunità del Valo di Lauro”.

Per questo motivo le fasce tricolori del Vallo di Lauro hanno invitato “la Banca in intestazione a rivedere la propria decisione non solo per motivazioni di carattere localistico, ma perché questo evento potrebbe innescare ripercussioni negative sul trend economico del Vallo di Lauro e di tutto l’hinterland ad esso associato, che comprende anche un’importante area industriale e di commercio di prodotti agricoli (frutta secca) e servizi integrati, compresa la prossima realizzazione di importanti lavori di infrastrutture locali”. Anche perché “La soppressione di un servizio essenziale come una filale di banca con bancomat disponibile desta enorme preoccupazione anche perché il Vallo di Lauro è costituito da piccoli comuni ed aree interne che contano circa 15.000 abitanti e che costituiscono un enorme potenziale di clientela per un’unica banca esistente sull’inter territorio. È noto che anche nella normativa del PNRR il legislatore ha grande attenzione per borghi e piccoli comuni. Si auspica, pertanto, l’avvio di un confronto costruttivo con l’istituto di credito in indirizzo al fine di individuare la soluzione idonea a scongiurare la chiusura della filiale di Lauro”.