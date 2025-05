Avellino, Polizia di Stato: l’I.C. Margherita-Da Vinci coinvolti in una giornata per la legalità

Questa mattina, presso l’Istituto Comprensivo “Regina Margherita – Leonardo Da Vinci” di Avellino, si è svolta una significativa giornata di incontro tra il personale della Polizia di Stato e gli alunni della Scuola dell’Infanzia, interamente dedicata alla sensibilizzazione delle nuove generazioni sui temi della prevenzione, sicurezza, legalità e rispetto sociale. L’evento ha rappresentato il momento conclusivo di un percorso educativo progettuale mirato a promuovere comportamenti pro-sociali, relazioni interpersonali sane e l’affermazione dei valori fondamentali del rispetto, della tolleranza, della solidarietà e della non violenza.

Cuore della mattinata è stato il racconto sulle emozioni e l’affettività proposto dal Vice Ispettore Manuela Carrella dell’U.P.G.S.P., che ha saputo affascinare i piccoli alunni con una narrazione ricca di spunti legati alla legalità. Al termine della storia, i bambini hanno espresso il loro entusiasmo e affetto con un abbraccio collettivo e coinvolgente. Nel corso della giornata, gli alunni sono stati coinvolti in laboratori ludico-didattici e attività sportive, durante le quali hanno potuto osservare da vicino i mezzi della Polizia di Stato e interagire con gli operatori della Polizia Scientifica, che hanno illustrato in modo semplice e coinvolgente le tecniche di rilevamento delle impronte digitali.

Hanno partecipato all’iniziativa anche i campioni del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro del Centro Sportivo “A. Manganelli” di Avellino, Davide Marzia e Roberto Imbimbo, che hanno guidato attività motorie e sportive propedeutiche all’avvio della pratica sportiva, concepite per promuovere lo sport come strumento educativo e veicolo di valori per le giovani generazioni.

L’iniziativa, promossa dalle docenti della Scuola dell’Infanzia dell’I.C. Margherita-Da Vinci, diretto dal Dirigente Scolastico Prof. Vincenzo Bruno, si inserisce nel programma di attività promosso dal Questore della Provincia di Avellino, Dr. Pasquale Picone, finalizzato alla costruzione di una rete educativa che coinvolga scuola, istituzioni e famiglie nella diffusione di una cultura della legalità condivisa.