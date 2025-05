VIDEO/ Movida sicura, Nargi: “Riproporremo l’isola pedonale a via De Conciliis”

“Occorre fare una riflessione profonda, che coinvolga tutte le istituzioni: dal Comune alla scuola, fino alle forze dell’ordine”. Così la sindaca di Avellino Laura Nargi a proposito degli ultimi episodi di cronaca che si sono verificati a via De Conciliis e che hanno coinvolto anche dei ragazzi molto giovani.

“Sua Eccellenza il Prefetto si è subito attivato e ci ha convocati in un comitato in cui affronteremo la questione” ha continuato la fascia tricolore. Proprio domani, infatti, è stato convocato il comitato per l’ordine alla sicurezza pubblica a cui parteciperà anche la prima cittadina. “Negli anni passati abbiamo sperimentato la pedonalizzazione di via dei Conciliis – ha aggiunto Nargi -. Sono certa che anche quest’anno, insieme al Questore Pasquale Picone e alle altre forze dell’ordine – e grazie al nostro comando di Polizia Municipale – riusciremo a riproporla. Anche se, come sapete, c’è carenza di personale all’interno del comando. In ogni caso stiamo implementando il sistema di videosorveglianza, che non sarà solo un deterrente, ma darà certamente più sicurezza. Tuttavia, il problema è profondo: dobbiamo davvero fermarci un attimo e capire dove stiamo sbagliando”.

E a proposito di giovani, la sindaca ha accolto al teatro Carlo Gesualdo oltre mille bambini nell’ambito del progetto di educazione ambientale “Educational Goal”. “Un progetto importante per i nostri bambini, pensato per educare le nuove generazioni alla salvaguardia dell’ambiente e, al contempo, per trasmettere un messaggio anche ai genitori – ha spiegato Nargi -. Educare i nostri bambini significa educare un po’ tutta la comunità. Sostenibilità, rispetto per l’ambiente: questo è ciò che vogliamo affermare oggi con forza”. Sui risultati di un anno e mezzo di gestione Grande Srl del servizio rifiuti e pulizia in città, Nargi ha ribadito: “Il bilancio è ottimo: lo si vede chiaramente, la città è più pulita, e miglioreremo ancora. La Tari è diminuita e continuerà a diminuire negli anni. Lo ribadisco: è stata un’ottima intuizione del sindaco Festa . È stato coraggioso, siamo stati coraggiosi nella scorsa amministrazione, e oggi stiamo raccogliendo i frutti”.