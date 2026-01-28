Vallo di Lauro, blitz contro lavoro irregolare e abbandono di rifiuti

Nella giornata di ieri, i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza distaccato di Lauro (AV), unitamente ai finanzieri della Tenenza di Baiano (AV), coordinati dalla Procura della Repubblica di Avellino, con l’ausilio di personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, hanno eseguito, nel Vallo di Lauro, un’attività di polizia giudiziaria finalizzata a contrastare il fenomeno del caporalato nei confronti di cittadini extracomunitari e del favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

In particolare, è stato controllato un opificio tessile di Domicella (AV), dove sono state accertate una serie di violazioni normative in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro. A seguito del controllo, è stata denunciata in stato di libertà una 47enne bangladese, titolare dell’opificio che, nella circostanza, è stato sottoposto a sequestro preventivo, in quanto risultato non conforme alle basilari norme della sicurezza sul lavoro.

Nell’ambito delle attività di contrasto ai reati ambientali, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno denunciato in stato di libertà un 52enne ed un 82enne residenti nella provincia di Napoli per abbandono di rifiuti.

Si precisa che le contestazioni sono allo stato provvisorie e la colpevolezza delle persone sottoposte alle indagini sarà accertata solo all’esito del giudizio definitivo.