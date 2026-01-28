Curve Pratola Serra, Musto: “Incuria istituzionale mette a rischio vite umane”

Si riporta la nota di Eugenio Musto, Lega:

Negli ultimi mesi, gli incidenti nelle curve dell’area FCA di Pratola Serra non sono più una coincidenza: sono la conseguenza diretta di una situazione pericolosa, nota a tutti e colpevolmente ignorata. Auto distrutte, feriti, paura quotidiana per chi percorre quel tratto di strada. Tutto prevedibile. Tutto evitabile.

Eppure le istituzioni continuano a non fare nulla. Un’inerzia inaccettabile che rasenta l’irresponsabilità. Nessun intervento strutturale, nessuna messa in sicurezza seria, nessuna risposta concreta. Solo immobilismo e scaricabarile.

L’amministrazione comunale, dal canto suo, sembra aver rinunciato persino a fare finta di amministrare. Più impegnata a tirare a a campare, a sopravvivere politicamente, che a governare e difendere la sicurezza dei cittadini. Nessuna pressione sugli enti competenti, nessuna presa di posizione pubblica, nessun atto di coraggio. Solo silenzio e rassegnazione.

A questo punto la domanda non è polemica ma drammaticamente reale: deve morire qualcuno per smuovere chi dovrebbe già essere intervenuto? Perché continuare a ignorare una situazione del genere significa assumersi una responsabilità chiara, politica e morale, per ciò che prima o poi accadrà.

Ogni giorno senza interventi è una scelta. E ogni incidente in più è la prova del fallimento di chi aveva il dovere di agire e ha preferito voltarsi dall’altra parte.