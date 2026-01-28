Rafforzati i controlli su locali di pubblico spettacolo e pubblici esercizi

La sicurezza nei locali di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi al centro delle attività prevenzione alla luce del rinnovato dibattito sul tema della tutela dell’incolumità nei luoghi di intrattenimento. Al riguardo si è riunito nella giornata odierna, presso la Prefettura di Avellino, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

La riunione è stata presieduta dal Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, e ha visto la partecipazione dei vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco, dei rappresentanti dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, nonché delle associazioni di categoria.

Nel corso dell’incontro è stata richiamata l’esigenza di assicurare un’attuazione puntuale e uniforme delle indicazioni contenute nella direttiva del Ministro dell’Interno del 19 gennaio scorso, con particolare riferimento al rafforzamento, in chiave preventiva, delle attività di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e sui pubblici esercizi.

“La sicurezza – ha sottolineato il Prefetto Riflesso – non può mai essere considerata un aspetto secondario. È necessario mantenere un livello di attenzione costante, fondato sulla prevenzione e sulla collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte, per tutelare l’incolumità dei lavoratori e degli avventori”.

Particolare attenzione sarà rivolta non solo ai locali di pubblico spettacolo propriamente detti, ma anche ai bar e ai ristoranti che svolgono, anche in via complementare, attività di intrattenimento, al fine di verificarne la corretta qualificazione e il rispetto delle disposizioni previste dalla normativa di settore.

È stato inoltre ribadito il ruolo centrale delle amministrazioni comunali e delle Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, chiamate a verificare la permanenza delle condizioni di sicurezza che hanno determinato il rilascio delle autorizzazioni, con specifico riferimento alla prevenzione incendi, alla gestione delle emergenze, alla capienza autorizzata e all’effettivo affollamento dei locali.

Le Forze di Polizia, i Vigili del Fuoco e l’Ispettorato Territoriale del Lavoro hanno confermato la piena disponibilità a operare in modo congiunto, ciascuno per le relative competenze, attraverso controlli mirati volti a contrastare eventuali irregolarità.

Le associazioni di categoria presenti hanno assicurato il proprio contributo attraverso iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazione rivolte agli operatori del settore, finalizzate a rafforzare la cultura della sicurezza e la piena consapevolezza delle responsabilità connesse allo svolgimento delle attività di intrattenimento.

“Solo attraverso una sinergia stabile tra istituzioni, enti di controllo e operatori economici – ha concluso il Prefetto Riflesso – è possibile garantire legalità, sicurezza e tutela della collettività”.