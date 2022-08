“Valli del ben vivere”, domani a San Sossio Baronia il folk rock degli Édea

“Percorsi nelle Valli del Ben Vivere” torna a San Sossio Baronia con il concerto degli ÉDEA, giovane band folk rock che proporrà pezzi contenuti nel proprio lavoro discografico “Across”, ma anche brani della tradizione celtica che contribuiranno a creare un’atmosfera Medievale.

L’appuntamento è per domani, venerdì 26 agosto alle ore 21,00 in Via Piano, ma già dalle ore 20,30, a scaldare l’atmosfera, la degustazione di prelibate pietanze frutto di connubio tra cucina tradizionale e genuini prodotti locali, a cura della “Proloco Sossiana”.

Ascoltando la musica degli ÉDEA si viene catapultati in un’epoca sovratemporale, tra atmosfere sognanti e regni silvani, in un luogo immaginario sospeso tra fantasia e realtà. Le loro canzoni, intrise di ermetismo ed estetica decadente, raccontano storie di passioni e conflitti interiori, cadute e rinascite, percorsi di vita scanditi da liriche gotiche e allegorie pagane, in equilibrio tra modernità ed antiche credenze, tra delicate melodie folk e malinconiche armonie rock rese ancor più suggestive da strumenti quali il flauto ed il bouzouki irlandese.

Gli ÉDEA sono: Margherita Palladino (voce, piano) Danilo Lupi (bouzouki irlandese, flauti, cori) Rosario Reina (chitarra acustica, basso) Martino D’Amico (batteria e percussioni, cori)

La partecipazione al concerto è gratuita. É però necessaria la prenotazione per la degustazione: tel. 3351387330

L’Intervento è co-finanziato dal Poc Campania 2014/2020. Rigenerazione Urbana, Politiche per il Turismo e la Cultura – Programma Unitario di Percorsi Turistici di tipo Culturale, Naturalistico ed Enogastronomico di portata Nazionale ed Internazionale.