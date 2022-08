Petra Strumilia, a Pietrastornina appuntamento con la storia

Pietras at Rumilia la legenda, un viaggio indietro nel tempo nel borgo irpino di Pietrastornina. Torna la rievocazione storica del famoso matrimonio che nel 1400 unì i feudi del Papa di Benevento al Regno di Napoli inglobando l’ultima Rocca di Pietrastornina.

L’iniziativa del Circolo Socio Culturale Petra Strumilia, presieduto dal Prefetto Matteo Piantedosi, intende trasformare sempre più gli eventi culturali come volano di rilancio dell’affluenza turistica. Dame e cavalieri animeranno i vicoli e gli scorci più caratteristici del paese. Un’atmosfera magica e suggestiva, vedrà protagonisti tra i figuranti tanti giovani impegnati a rappresentare le classi sociali medievali: clero, nobiltà, militari, cortigiani.

L’appuntamento da non perdere è per venerdì 26 agosto alle 17.30. La direzione artistica è affidata a Domenico Pedoto, l’evento è realizzato in collaborazione con altre associazioni quali Acli Montesarchio, ASD Ritmo Caliente, ASD Pietrastornina People, la Proloco di Pietrastornina e col sostegno di aziende come il Pastificio Graziano, Petrabraia Società Agricola, Servizi reali alle imprese, i commercianti e i cittadini di Pietrastornina.

“La storia non va solo insegnata, ma deve essere trasmessa alle nuove generazioni attraverso immagini e raffigurazioni, perché occorre vivere emotivamente gli eventi per avvicinarsi ad essi e comprenderli nel profondo “(Piero Angela).