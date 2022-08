Avellino Summer Fest, serata di comicità e musica con gli Arteteca e Joe Clemente

Grande serata in programma sul cartellone dell’Avellino Summer Fest quella del 25 Agosto.

Si esibirà a Rione Parco ore 21:00 una delle coppie più divertenti ed esilaranti della TV italiana, gli Arteteca, che non sono altro che il nome d’arte della coppia Monica Lima ed Enzo Luppariello, duo comico che ha trovato la propria dimensione grazie al programma Made in sud, diventando amatissimo e apprezzatissimo dal pubblico. Compagni nel lavoro, ma anche nella vita: da ben 14 anni Monica ed Enzo portano avanti le loro vite sentimentali e professionali e lo stanno facendo con ottimi

risultati.

Ad aprire la fantastica serata con gli Arteteca ci sarà Joe Clemente.