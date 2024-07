Vallesaccarda, prima donna vicensindaco, Archidiacono: “momento storico”

Viene definita “storica”, da Archidiacono, la nomina a Vallesaccarda di Rossella Pagliarulo quale prima Vicesindaca.

Per la prima volta nella storia della politica locale di Vallesaccarda, una donna assume la carica di vicesindaca.

“Rossella Pagliarulo – spiega il rieletto Sindaco, Franco Archidiacono – è stata nominata vicesindaca, segnando un passo significativo verso la rappresentanza femminile nella politica del comune. Questo evento rappresenta un momento storico, in quanto le cosiddette “quote rosa” ottengono finalmente uno spazio importante e riconosciuto”.

La nomina di Pagliarulo non è solo un simbolo di progresso, ma riflette anche la volontà del sindaco riconfermato di promuovere l’uguaglianza di genere e di offrire pari opportunità a tutti i membri del consiglio comunale. Archidiacono ha dichiarato che ci sarà una rotazione negli assessorati, permettendo così una distribuzione equa delle responsabilità e delle opportunità di leadership tra uomini e donne.

“Questa decisione – prosegue Archidiacono – rappresenta un impegno concreto verso la parità di genere e l’inclusione, dimostrando che Vallesaccarda è pronta a innovare e a promuovere una politica più equa e rappresentativa. La comunità accoglie con favore questa svolta, sperando che possa essere un esempio positivo per altre amministrazioni locali.

L’elezione di Rossella Pagliarulo come vicesindaca non è solo una vittoria per lei, ma per tutte le donne che aspirano a ruoli di leadership nella politica. È un chiaro segnale che il cambiamento è possibile e che, con impegno e determinazione, le barriere possono essere superate”.