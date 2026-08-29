Valle Street Music, l’appuntamento rap e dance per valorizzare gli artisti emergenti del territorio

Il 3 settembre 2026, a partire dalle ore 20:00, i campetti di Valle vibreranno con una serata dalle due anime, una rap e una dance, mettendo al centro gli artisti del territorio. Valle Street Music, è questo il nome dell’evento gratuito che s’inserisce nel cartellone di Avellino Estate Città. L’intento? Valorizzare la scena urbana locale, offrendo spazio a giovani talenti emergenti e a realtà musicali già affermate.

La prima parte della serata sarà dedicata al mondo rap/trap, con un percorso che parte dagli artisti emergenti della zona – Slatty Kid, G Manzy, Southy, Gdc, Mr Punk, Milord’s Mind e Ciro Dagos – come se fosse una vetrina pensata per dare voce alle nuove generazioni e ai progetti nati nei quartieri della città. A chiudere la sezione urban sarà Tsunami, ospite speciale e nome di riferimento della scena campana, preceduto da una serie di performer che contribuiranno a creare un crescendo di energia e partecipazione.

La seconda anima dell’evento guarda invece alla dance, con un viaggio tra sonorità anni ‘90 e 2000 sino a quelle più contemporanee. Ad esibirsi vi saranno i Three of the Pop e, a seguire, il dj set dei New Dep Music (Si.Da.Soul B2B Maas).

Insomma, un palcoscenico urbano a cielo aperto, dove rap e dance si incontrano dando spazio alla creatività giovanile e alla musica del territorio.