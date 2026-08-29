Seconda di preseason per l’Avellino Basket: domani la Valtur Cup

L’Halley Campania Avellino Basket è pronta a riaccendere i motori, domani, domenica 30 agosto alle 20.30, i biancoverdi scendono in campo ad Ostuni per la Valtur Cup ed affrontarenno la Valtur Brindisi nel secondo test match di preseason. L‘evento è organizzato dal Comitato FIP Puglia e dalla società The White City Basketball, i cancelli del palazzetto Vito Gentile saranno aperti alle ore 19.30 con ingresso gratuito.

Per il team avellinese è il secondo appuntamento di preseason, dopo lo scrimmage disputato lo scorso weekend contro San Severo. Per lo staff l’occasione di ricevere un nuovo feedback. Coach Gennaro Di Carlo ha ritrovato in settimana tutti i suoi giocatori ed avrà modo di poter far esordire anche Tariq Owens, arrivato nel corso di questa settimana dagli USA.