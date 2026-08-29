Avellino estate in città, ecco il programma degli eventi del 29 agosto

Il cartellone di “Avellino Città Estate” prosegue senza sosta e si arricchisce di nuovi e importanti eventi. Sabato 29 agosto, dalle 19:00, Villa Amendola sarà teatro della terza serata di Irpinia Mood. Il food festival che accoglie oltre 90 chef da tutta Italia andrà avanti fino al 30 agosto.

Ultima serata della rassegna “I Tramonti sul Tetto della Dogana”, dove dalle 19:30 sulla terrazza del monumento di Piazza Amendola ci sarà l’esibizione del duo composto da Laura Esposito al violino e Vincenzo Caiafa alla chitarra. Eseguiranno dal “Centone di Sonate: Sonata I in La minore” di Niccolò Paganini: “Larghetto”, “Tempo di marcia”, “Rondoncino” e “Allegro maestoso”; dalla “Sonata IV in La maggiore” di Paganini “Adagio Cantabile” e “Rondo”; da “Romanian folk Dances, Sz.56” di Béla Bartók: “Jocul cu bățu. Allegro moderato”, “Brâul. Allegro”, “Pe Loc. Andante”, “Buciumeana. Moderato” e “Mărunţel. Allegro”. A seguire, dall’Historire du Tango di Astor Piazzolla: “Cafe 1930” e Nightclub 1960”.

Infine, appuntamento con “Alla scoperta della Città – Avellino by Night”. Dalle 22, via alle visite guidate promosse da Legambiente Avellino e Pro Loco Avellino per scoprire le bellezze del centro storico cittadino.

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