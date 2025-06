Valle Caudina e Baianese isolate, Ciampi: “Eav e Fs sono in debito con l’Irpinia”

“Le zone interne senza treni: una lesione del diritto ad avere servizi pubblici uguali per tutti”. Lo scrive su Facebook il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Vincenzo Ciampi che continua: “La situazione di Avellino, la provincia senza treni, va progressivamente aggravandosi. I collegamenti da Benevento via Valle Caudina per Napoli sono interrotti da cinque anni, quelli da Baiano a Napoli saranno fermi fino a ottobre. E’ necessario intervenire per dare risposte all’Irpinia, riaprendo al più presto la stazione di Avellino innanzitutto e dando speranze a coloro che dalla Valle Caudina e dal Baianese per lavoro e studio viaggiano verso Napoli. L’Eav e le Ferrovie dello Stato sono in debito con l’Irpinia. Basta promesse, servono investimenti, cantieri aperti, servizi efficienti.Insomma servono fatti” conclude Ciampi.