Treni Valle Caudina, Mastella scrive a Salvini: “Si è andati oltre l’umana sopportazione”

“Ho scritto al ministro dei Trasporti Salvini e al presidente della Campania De Luca. Sulla vicenda dei treni della Valle Caudina, una linea che attraversa 4 province della Campania (Benevento, Napoli, Caserta e Avellino) si è andati oltre l’umana sopportazione e oltre i canoni della civiltà”. Lo fa sapere, tramite il suo account Facebook il sindaco di Benevento ed ex Guardasigilli Clemente Mastella, che continua: “Ci sono, come mi hanno riferito, problemi tecnici notevoli: non servono le polemiche a sfondo elettorale, occorre un intervento ai massimi livelli istituzionali per trovare soluzioni decise e decisive. In caso contrario, se si fanno orecchie da mercante, difficilmente qualcuno potrà dirsi esente da colpe”.