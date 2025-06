Calciomercato Avellino, spuntano i primi nomi per la Serie B

L’Avellino comincia a muovere i primi passi sul mercato in vista del ritorno in Serie B, e le prime indiscrezioni iniziano già a scaldare i tifosi biancoverdi. A lanciare la notizia è stato il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio, che ha rivelato contatti tra la dirigenza irpina e Diego Demme, ex centrocampista del Napoli attualmente in forza all’Hertha Berlino.

Un altro nome accostato ai lupi è quello di Simone Tronchin, centrocampista classe 2002 di proprietà del Cittadella. A parlarne è stato l’agente FIFA Paolo Tricoli, che ha svelato come il giovane talento sia seguito da diversi club, tra cui anche l’Avellino, che non ha nascosto il proprio interesse.