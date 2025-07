Valle Caudina, domiciliari a Salvatore Di Matola: sparò contro il boss Clemente

Il Magistrato di Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere, accogliendo l’istanza dell’Avvocato Vittorio Fucci e del Dott. Giuseppe Vittorio Fucci, ha scarcerato Salvatore Di Matola, 38 anni originario di San Martino Valle Caudina e residente in Ceppaloni. Come si ricorderà il Di Matola è noto alle cronache per aver attentato alla vita del boss del clan Pagnozzi Fiore Clemente e di suo nipote, sparando fuori al supermercato Pam di San Martino Valle Caudina nel 2022. Salvatore Di Matola, inoltre, è il fratello di Gianluca Di Matola che in precedenza aveva già ucciso il reggente del clan Pagnozzi, Orazio De Paola.

