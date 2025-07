“Spazio libero” a Sant’Angelo all’Esca: al via la ludoteca estiva

Laboratori espressivi e creativi, laboratori didattici, gioco libero e strutturato, servizio di supporto scolastico per i compiti: questa mattina, taglio del nastro per la ludoteca estiva 2025 presso il centro scolastico di Sant’Angelo All’Esca. Il servizio attivo da oggi, è in programma per 12 settimane (5 giorni a settimana per 4 ore al giorno e a breve sarà concordato il cronoprogramma estivo, in base alle esigenze delle famiglie). È uno spazio dedicato a bambini e bambine di età compresa tra i 3 e i 12 anni, pensato per svolgere attività educative, ludico/ricreative e culturali. Il servizio rientra nell’ambito del Progetto Spazio LIBERO, promosso da Elis Aps, realizzato da PR Campania FSE+2021-2027 con il cofinanziamento dell’Unione Europea e in partenariato con Ambito Territoriale A1, Comune di Sant’Angelo All’Esca, Ugl Campania e Mier Vini.

Il taglio del nastro di questa mattina alla presenza del gruppo di lavoro composto dalle educatrici Maria Cogliano, Miriam Bolognini, Ilenia Daniele e Rosanna Carpinella, della coordinatrice del progetto Raffaella Luise, del vicesindaco Giuseppe Pasquale e del Parroco Don Alfonso Moriano. Nel pomeriggio di ieri, sempre nei locali del centro scolastico di Sant’Angelo All’Esca, la presentazione alla comunità dell’intero progetto. Questa l’articolazione della proposta progettuale: linea A, servizio di babysitteraggio rivolto ai bambini o-36 mesi; linea B, attività di ludoteca 3-12 anni; linea C, realizzazione e attivazione di sportelli di orientamento al lavoro per le donne in cerca di occupazione e spazi dedicati all’erogazione di servizi di sostegno all’occupabilità femminile. L’inaugurazione dello sportello di orientamento e accompagnamento al lavoro è prevista per il 14 luglio.