Fare ECO 2025: il Festival della Cooperazione e lo Sviluppo Sostenibile nel cuore di Montefusco

Il borgo storico di Montefusco si prepara ad accogliere la seconda edizione di “Fare ECO – Il Festival dell’Economia e della Cooperazione”, un appuntamento imperdibile per riflettere sui temi cruciali del nostro tempo. Dal 3 al 5 luglio 2025, l’antico Carcere Borbonico diventerà il cuore di tre giorni di intensi dibattiti e visioni, promossi da Confcooperative Cultura Turismo Sport.

Il festival, che vanta il patrocinio di Anci e Regione Campania e la partnership editoriale di Rubbettino Editore, si propone come un crocevia di idee e proposte per un futuro più equo e sostenibile. Sarà l’occasione per esplorare le intersezioni tra cultura, sviluppo sostenibile e politiche territoriali, immaginando nuovi modi di vivere e costruire il domani attraverso arte, comunità e innovazione.

La realizzazione di “Fare ECO 2025” nato da un’idea di Giulia D’Argenio è resa possibile grazie al fondamentale sostegno di Fondazione CON IL SUD, al prezioso supporto di Intra Cooperativa Sociale Onlus e alla stretta collaborazione con il Comune di Montefusco e la Pro Loco di Montefusco, che ancora una volta offre una location di grande fascino e significato storico.

Il programma dettagliato del festival, che includerà incontri con esperti, personalità del mondo accademico e della cooperazione, sarà disponibile sul sito ufficiale. Un invito a partecipare e a contribuire attivamente al dialogo è rivolto a tutti: cittadini, operatori del settore, giornalisti e istituzioni.