Vallatrone in fiamme, il Comune: situazione ancora critica

SUMMONTE- Ancora critica la situazione legata all’incendio che da ore interessa il Partenio, in località Monte Vallatrone di Summonte. Per tutta la giornata sono stati impegnati due canadair della Protezione Civile, ma il fronte di fuoco non sarebbe stato ancora domato. Ad aggiornare la comunità sull’attività per domare le fiamme e’ lo stesso Comune di Summonte con una nota: Cari concittadini, vi informiamo che la situazione dell’incendio sul Monte Vallatrone è ancora critica. Oggi sono stati impiegati due Canadair e un elicottero per fronteggiare l’espansione delle fiamme. Nonostante gli sforzi incessanti dei soccorritori, l’emergenza non è ancora rientrata.Continueremo a tenervi aggiornati sull’evolversi della situazione e ringraziamo ancora una volta tutti coloro che stanno lavorando instancabilmente per proteggere il nostro territorio”. Proprio i Carabinieri Forestali sono al lavoro anche per gli accertamenti sulla natura del rogo. Il fatto che ci siano diversi fronti, come da più parti segnalato quando e’ stato dato l’allarme per l’incendio, farebbe pensare ad un rogo doloso opera dei piromani.