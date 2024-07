Ondata di calore, la Prefettura sollecita i sindaci: attenzione ad anziani e fragili

AVELLINO- La Prefettura di Avellino scrive a tutti i sindaci dopo l’avviso di criticità per rischio da ondata di calore che interesserà

la Campania nelle prossime settantadue ore, sollecitando una vigilanza soprattutto per i soggetti anziani e fragili, più a rischio a causa del caldo record che si annuncia a partire dalla mattinata di oggi. A firmare la nota indirizzata ai primi cittadini la dirigente del V Settore di Palazzo di Governo, il viceprefetto Maria Cava, che ha

richiamato “l’attenzione sull’avviso regionale in oggetto che prevede condizioni

di criticità per rischio ondata di calore dalle ore 12.00 di domani (oggi per chi legge) domenica 28 luglio 2024 per unadurata di circa 72 ore. Al riguardo,si invitano le SS.LL.. nell’ambito delle proprie competenze, ad attuare le attività di sorveglianza, assistenza e soccorso alla popolazione a rischio individuata dal Ministero della Salute nel “Piano operativo nazionale per la prevenzione degli effetti di caldo sulla salute”, tenuto conto dei disagi che tali condizioni meteo potrebbero determinare, in particolare a soggetti anziani e fragili”.