Incendio a Valle: evacuati i residenti e palazzo dichiarato inagibile

I Vigili del Fuoco di Avellino intorno all’una della notte appena trascorsa, sono intervenuti nel quartiere di Valle e più precisamente in via Raffaello Pirone, per un incendio che si è sviluppato sotto al porticato di un prefabbricato pesante del posto. Ad andare a Fuoco materiale vario accumulato nell’androne dell’edificio, coinvolte dalle fiamme due bombole di GPL e una di Acetilene.

Due le squadre invitate sul posto dalla sala operativa del Comando di via Zigarelli, supportate anche da un’ulteriore squadra con un’autobotte, coordinate dal Funzionario di guardia e dal Capo Turno Provinciale, le quali hanno spento con non poche difficoltà e messo in sicurezza la struttura.

Durante le operazioni di soccorso i residenti sono stati evacuati ed il Palazzo, visto i danni subiti, è stato dichiarato inagibile. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, la Polizia Locale del comune di Avellino e l’ARPAC