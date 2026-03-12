Vallata, fanno saltare il bancomat della Bper: nuovo raid della banda della marmotta

VALLATA- Una violenta esplosione alle 4:29 di questa mattina. L’ennesimo raid della banda della “marmotta”, la tecnica esplosiva utilizzata per i colpi ai danni di filiali bancarie e postali. I malviventi hanno fatto saltare in aria lo sportello Atm della filiale Bper nel comune irpino. Anche in questa circostanza, come avvenuto a Lioni qualche giorno fa, l’esplosione ha creato danni anche nella zona limitrofa alla filiale bancaria. Sul posto sono in corso accertamenti dei Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino e del Nucleo Artificieri. La vettura usata dai malviventi sarebbe stata abbandonata nella fuga.