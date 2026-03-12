Referendum, a Cervinara e Ariano due iniziative per sostenere le ragioni del No

CERVINARA/ARIANO IRPINO- Le ragioni del No al centro dell’appuntamento organizzato per questo pomeriggio alle 18 nella Sala della Cultura di Cervinara dal “Comitato per il No” nato nel comune della Valle Caudina. Un dibattito sulle “Ragioni del No” al quale parteciperanno l’avvocato Mario Picca per i saluti, il giudice Fabrizio Ciccone, segretario della Sottosezione dell’Anm di Avellino, il giudice Silvana Clemente, presidente della Sezione Penale della Corte di Appello di Salerno. Le conclusioni saranno affidate dal Procuratore Generale ff di Salerno Elia Taddeo. Anche nella citta’ del Tricolle ci sara’ un iniziativa organizzata da Anpi e Comitato per il No. Appuntamento alle 17:30 nella Sala Ilaria Alpi del Palazzo degli Uffici della Citta’ del Tricolle. Ci saranno i saluti di Enrico Franza – Sindaco di Ariano Irpino, l’introduzione di Giovanni Capobianco – Presidente provinciale dell’ANPI Avellino. Gli interventi di Fabrizio Ciccone (in videochiamata) – Giudice presso il Tribunale di Avellino Segretario A.N.M di Avellino, Ermanno Simeone – Avvocato. Le conclusioni affidate a Carmela Capolupo – Costituzionalista Docente presso l’Università Federico Il di Napoli. A coordinare l’incontro sara’

• Floriana Mastandrea – Giornalista e Sociologa Presidente della sezione dell’ANPI Ariano-Ufita.