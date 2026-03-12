AVELLINO- Dal 19 al 22 marzo ad Avellino si svolgeranno i Mercatini di San Giuseppe, un appuntamento organizzato dalla Confesercenti provinciale, con il patrocinio morale del Comune di Avellino.Corso Vittorio Emanuele si trasformerà in un grande percorso di gusto, musica e tradizione. Protagoniste dell’evento saranno innanzitutto le irresistibili zeppole di San Giuseppe, simbolo della tradizione e della dolcezza di questa ricorrenza, affiancate dalla pasticceria siciliana artigianale, dalle degustazioni di cioccolato e dagli show cooking delle più rinomate pasticcerie locali, che trasformeranno la preparazione dei dolci in un vero e proprio spettacolo dal vivo. Non mancheranno poi le eccellenze irpine, come i vini d’origine garantita e controllata.Per rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente sono previsti spazi musicali, dj set e intrattenimento ogni sera.L’iniziativa sarà allestita a costo zero per la città, completamente autofinanziata dagli operatori commerciali e dagli sponsor. Un evento che rientra nella strategia di Confesercenti, l’associazione di categoria guidata da Giuseppe Marinelli, per rilanciare le attività commerciali e produttive del territorio, soprattutto in una fase particolarmente critica per il settore, costruendo nuove opportunità nel capoluogo, anche attraverso manifestazioni che animino il centro urbano e costituiscano degli attrattori per l’hinterland e le altre province della Campania.Un modo per vivere il centro di Avellino tra gusto, convivialità e divertimento.Ultimi giorni, dunque, di intensi preparativi per l’apertura dei Mercatini di San
Giuseppe, prevista per giovedì prossimo, per accogliere la primavera nel modo
migliore.
Mercatini di San Giuseppe, pronta l’iniziativa della Confesercenti ad Avellino
