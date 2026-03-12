Mercatini di San Giuseppe, pronta l’iniziativa della Confesercenti ad Avellino

AVELLINO- Dal 19 al 22 marzo ad Avellino si svolgeranno i Mercatini di San Giuseppe, un appuntamento organizzato dalla Confesercenti provinciale, con il patrocinio morale del Comune di Avellino.Corso Vittorio Emanuele si trasformerà in un grande percorso di gusto, musica e tradizione. Protagoniste dell’evento saranno innanzitutto le irresistibili zeppole di San Giuseppe, simbolo della tradizione e della dolcezza di questa ricorrenza, affiancate dalla pasticceria siciliana artigianale, dalle degustazioni di cioccolato e dagli show cooking delle più rinomate pasticcerie locali, che trasformeranno la preparazione dei dolci in un vero e proprio spettacolo dal vivo. Non mancheranno poi le eccellenze irpine, come i vini d’origine garantita e controllata.Per rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente sono previsti spazi musicali, dj set e intrattenimento ogni sera.L’iniziativa sarà allestita a costo zero per la città, completamente autofinanziata dagli operatori commerciali e dagli sponsor. Un evento che rientra nella strategia di Confesercenti, l’associazione di categoria guidata da Giuseppe Marinelli, per rilanciare le attività commerciali e produttive del territorio, soprattutto in una fase particolarmente critica per il settore, costruendo nuove opportunità nel capoluogo, anche attraverso manifestazioni che animino il centro urbano e costituiscano degli attrattori per l’hinterland e le altre province della Campania.Un modo per vivere il centro di Avellino tra gusto, convivialità e divertimento.Ultimi giorni, dunque, di intensi preparativi per l’apertura dei Mercatini di San

Giuseppe, prevista per giovedì prossimo, per accogliere la primavera nel modo

migliore.