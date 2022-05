Val Fortore, controlli ad ampio raggio dei carabinieri nel fine settimana. In azione, in particolare, i militari della compagnia di San Bartolomeo in Galdo. Controllati 127 veicoli, 105 persone e 22 esercizi pubblici.

In particolare, i militari dell’Aliquota Radiomobile, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento tre persone locali: un 63enne per guida sotto l’influenza di alcool, mentre un 69enne ed un 23 enne per rifiuto dell’accertamento della guida sotto l’influenza dell’alcool. Ai tre soggetti, che sono persone sottoposte alle indagini e pertanto presunte innocenti fino a sentenza definitiva – gli venivano ritirate le patenti di guida ed a coloro che si rifiutavano l’accertamento del tasso alcolemico, gli veniva sequestrata amministrativamente l’auto di proprietà.

A seguire, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, contestavano amministrativamente ad un 65enne locale la guida in stato di ebbrezza da alcool ritirando la patente di guida e comminando una sanzione di 543,00 Euro, mentre a seguito di un controllo di un commerciante ambulante si riscontrava che trasportava sul proprio furgone frutta e verdura in condizioni igieniche precarie, e tali da realizzare una violazione amministrativa con sanzione pari ad Euro 1.000,00.

Ed ancora, i controlli alla circolazione stradale, delle Stazioni Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, hanno portato a ritirare 5 patenti di guida, al fermo di un autoveicolo e ad elevare 18 sanzioni amministrative per complessive 1.642 Euro per violazioni a norme di sicurezza alla circolazione, tra le quali la guida con patente sospesa, l’uso del telefono cellulare durante la guida e numerosi episodi di sorpasso pericoloso in curva o su striscia continua, pericolosa condotta che avrebbe potuto cagionare ben più gravi conseguenze.