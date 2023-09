Val Fortore, confisca dell’auto già sottoposta a sequestro

Nell’ultimo fine settimana i Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno effettuato un servizio di controllo del territorio nei comuni della Val Fortore, impiegando 28 pattuglie e controllando 108 veicoli, 135 persone e 14 esercizi pubblici.

Nel corso di un’operazione di confisca di un’automobile già sottoposta a sequestro amministrativo, i Carabinieri della Stazione di Colle Sannita hanno accertato che un 52enne della Val Fortore, proprietario della macchina, in accordo con un 54enne della Val Fortore, a cui era stata affidata in custodia l’auto sequestrata, l’aveva prelevata dal luogo di dichiarata custodia riportandola nella sua disponibilità.

Il veicolo è stato quindi sottoposto a sequestro penale ed affidato in custodia ad un’idonea ditta mentre i due uomini, che sono persone sottoposte alle indagini, sono stati denunciati in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per sottrazione di cose sottoposte a sequestro dall’Autorità Amministrativa.

Nel corso dei controlli alla circolazione stradale i militari hanno contestato 7 sanzioni amministrative per 2.470 euro complessivi, ritirando 2 patenti di guida per sorpasso pericoloso in curva, contestando infrazioni per circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale, in mancanza di targa-prova e senza avere al seguito la patente di guida, per violazione di divieti, limitazioni ed obblighi e per perdita di controllo del veicolo e decurtando complessivamente 20 punti da patenti di guida.

Il controllo del territorio messo in campo dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Benevento viene intensificato specialmente nei week-end al fine di garantire maggiore sicurezza agli utenti della strada e di prevenire i reati predatori.