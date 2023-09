SERVIZIO VIDEO A BREVE

La Denso rispetterà gli accordi, parola di Confindustria. E sarà data priorità agli operai che hanno problemi di natura economica. Il numero uno degli imprenditori irpini, Emilio De Vizia, ha rassicurato il Vescovo di Avellino, monsignor Arturo Aiello, che da mesi, ormai, sta seguendo con particolare attenzione la vicenda.

Si parte, quindi, dalla base dell’accordo sottoscritto lo scorso 14 giugno presso la sede degli Industriali, in via Palatucci, con il capo del personale della multinazionale, gli stessi operai ed i sindacati di categoria.

Il patto prevede il riassorbimento graduale dei 10 precari che lavorano in azienda ancora a tempo determinato e delle undici unità che sono in disoccupazione, avendo scelto la via della Naspi.

Incontro serrato quello che si è tenuto prezzo il palazzo vescovile. Presente, tra gli altri, anche Don Vitaliano Della Sala. Anche lui si è mostrato ottimista per il futuro della Denso, un po’ più preoccupato per l’autunno caldo dovuto alla mancanza di lavoro in Irpinia.