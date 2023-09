Ariano, partita la riqualificazione di Piazza Enea Franza

Al via da questa mattina il cantiere in Piazza Enea Franza, zona Calvario, nell’ambito dei “Lavori di Riqualificazione, Rifunzionalizzazione e Valorizzazione del Centro Storico, con Interventi di Rigenerazione Fisica e Sociale” che grazie ad un finanziamento PNRR di circa 5milioni e 400mila euro interesserà: Piazza Duomo, Piazza Plebiscito, Piazza San Francesco, Largo Bevere, Piazza Enea Franza, Piazza Giulio Lusi; e le strade: Via Roma, Via Mancini, Via Marconi, Via d’Afflitto, Via Castello, Via Tribunali.

Si tratta di progetti di rigenerazione urbana, tesi a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale finanziati dall’Unione Europea “Next Generation Eu”.

Nel caso di Piazza Enea Franza l’obiettivò è quello di ridarle un’identità. Oggi infatti è solo un parcheggio multipiano. Il piazzale superiore viene però utilizzato anche per iniziative di aggregazione, concerti come l’importante Ariano Folk Festival e naturalmente si vuol preservare ed amplificare questa funzione.

Dunque sarà curata la pavimentazione oramai danneggiata in molti punti, con un lavoro preventivo di impermeabilizzazione per eliminare il problema delle infiltrazioni nel parcheggio sottostante, stessa pavimentazione anche davanti all’ex Tribunale per dare continuità, lì sarà ricollocata la Colonna monumentale in pietra, (rimossa in occasione della realizzazione del Silos, ora in Piazza Duomo), proprio a sancire la restituzione dell’identità e del recupero urbano di quel luogo; saranno migliorate e rese più sicure le balaustre del belvedere, saranno inserite pergole con il verde e sedute nelle zona d’ombra. Alcune fioriere oramai obsolete saranno eliminate per crearne altre con piante officinali.

Sarà quindi eliminata la pesante copertura in cemento ed acciaio sulle aree di servizio che spezza lo splendido panorama che si gode dal colle del Calvario, posto ad una quota di 790 slm, tra le più elevate di Ariano, luogo della memoria collettiva, oggetto di scelte urbanistiche controverse, trasformato più volte durante il secolo scorso, ma da sempre immaginato come terrazzo sul paesaggio di nord ovest.

In sintesi saranno attuati una serie di accorgimenti per rendere più bella, più fruibile e far ritornare “piazza” la parte superiore del Silos Calvario. Meno cemento e più materiali naturali.

Ovviamente per poter dare il via al cantiere è stata emessa un’ordinanza di chiusura temporanea al traffico a partire da oggi 4 settembre 2023 fino al giorno 16 gennaio 2024 con divieto di transito veicolare e pedonale ed il divieto di sosta veicolare sull’area di Piazza Enea Franza adibita a parcheggio esterno alla carreggiata. Anche se questa mattina, puntualmente, c’erano ancora diverse auto parcheggiate.

Il Sindaco, Enrico Franza, nel corso di una conferenza stampa ha manifestato l’impegno di creare minor disagio possibile ai cittadini nel corso dei lavori ed ha rivolto un sentito ringraziamento agli uffici comunali per “l’eccellente e prezioso lavoro svolto, pur essendo sotto organico”.