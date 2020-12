Vaccini, in Campania dal 12 gennaio deve essere tutto pronto. Parola di De Luca

“Quest’anno non ci saranno Natale e Capodanno, saranno giorni anche difficili. Come Regione Campania vieteremo la mobilità tra comuni, anche quelli sotto ai 5mila abitanti. Faremo, credo, anche questo fine settimana qualche ordinanza per bloccare la vendita di alcolici e per bloccare il consumo di alcolici e di qualunque altro genere di consumo in pubblico”.

Così nella consueta diretta Facebook del venerdì il governatore della Campania Vincenzo De Luca, che si è soffermato a lungo anche sul piano vaccini per il Coronavirus. “Ci si aspetterebbe che la distribuzione avvenisse in percentuale rispetto alla popolazione delle regioni, ma stranamente in questo caso sarà così. Evidentemente la distribuzione avviene su criteri misteriosi”. Poi assicura: “Per il 12 gennaio abbiamo fissato una prova generale e per quella data deve essere tutto pronto. Tutto deve essere in ordine e dobbiamo lavorare alla tedesca e in maniera militare”.