Attualità Scuole, De Luca: “No a mezze misure, aprire sì ma per sempre” 18 Dicembre 2020

“No a mezze misure su scuola. Chi è in grado di dirci se saremo in grado di riaprire il 7 gennaio? Prima si fissa la data della riapertura e poi si fa la verifica della situazione epidemiologica con il risultato che, 9 volte su 10, le previsioni vengono smentite dalla realtà. In Campania seguiremo la linea del massimo rigore per poter aprire tutto ma per sempre, e non riaprire per tre giorni per poi prolungare l’epidemia di altri tre mesi”.

Così nel corso della consueta diretta Facebook del venerdì il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.