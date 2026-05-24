Urne aperte in Irpinia. Tutti i candidati nei Comuni al voto

AVELLINO – È il giorno del giudizio per la governance locale in Irpinia. Sono ufficialmente aperte le urne ad Avellino e provincia per questa tornata di Elezioni Amministrative 2026. I seggi accoglieranno gli elettori nelle giornate di oggi, domenica 24 maggio (dalle ore 7:00 alle ore 23:00), e di domani, lunedì 25 maggio (dalle ore 7:00 alle ore 15:00).

L’attenzione è ai massimi livelli per l’eventuale turno di ballottaggio, previsto per domenica 7 giugno (7:00-23:00) e lunedì 8 giugno 2026 (7:00-15:00). Una partita di secondo turno che, per legge, in provincia di Avellino potrà riguardare soltanto i due centri con più di 15mila abitanti: il capoluogo Avellino e la città di Ariano Irpino. In tutti gli altri centri della provincia, la sfida si risolverà al primo turno al fotofinish.

Di seguito la mappa completa dei candidati a sindaco e di tutte le liste blocco per blocco, comune per comune, che si contendono la guida delle comunità irpine.

IL CAPOLUOGO

AVELLINO

La sfida cruciale per la fascia tricolore del capoluogo vede tre protagonisti principali a guidare le rispettive coalizioni:

Nello Pizza (Campo Largo progressista)

Laura Nargi (Coalizione civica e di centrodestra)

Gianluca Festa (Coalizione civica)

I COMUNI DELLA PROVINCIA

ARIANO IRPINO (Possibile Ballottaggio)

Candidato Sindaco: Mario Ferrante

Lista: AZIONE CON CALENDA ARIANO IRPINO Domenico Gambacorta detto Mimmo, Raffaela Manduzio, Rosetta Giorgione, Erica Guardabascio, Ramona Guardabascio, Clara Iannarone, Anita Molinario, Nancy Oliva, Carlo Buosciolo, Dino Cardinale, Francesco De Vitto, Giuseppe Di Maina, Angelo Iacobacci, Francesco Santosuosso, Carmine Pio Spaccamiglio, Fabio Gambacorta.

Lista: INSIEME PER ARIANO: LIBERI E FORTI Gianluca Lo Conte, Lorenzo Boris Di Furia, Raffaele Caggianella, Giuseppe Cardinale (detto Pino), Erika Castagnozzi, Giovanni Cicchella, Liberatore Fierro, Domenica Giuliani (detta Mimma), Gianfranco Grasso, Carmela Graziano, Tiziana Lo Surdo, Roberto Melito, Luisa Oliva, Federico Puorro, Massimo Romolo, Giantonina Zarrillo (detta Gianna).

Lista: FRATELLI D’ITALIA Manfredi D’Amato (detto Dino), Gianluca Arbore, Giovanni Benigni, Cristiano Colangelo, Patrizia Corsano, Chiara D’Ambrosio, Ivan De Lillo, Giuseppina Di Paola, Giovanni Li Pizzi, Melania Lo Conte, Giuseppe Maraia (detto Pino), Giuseppe Masuccio, Antonio Elviro, Sara Pannese, Isabella Urciuoli, Alberto Vaghi.

Lista: FORZA ITALIA – BERLUSCONI PER FERRANTE Crescenzo Perrina, Angelo Puopolo, Carmen Simonazzi, Marco Andreano, Eros Castagnozzi, Antonio Del Vecchio, Elena De Miranda, Rosa Iannarone, Valentina Maraia, Maria Molinario, Valeria Orecchio, Carmine Paglialonga, Michele Pannese, Rosanna Pratola, Michelina Rossi, Luigi Sciarrillo.

Lista: PATTO CIVICO Filomena Gambacorta, Daniele Tiso, Antonio Della Croce, Giovannantonio Puopolo, Patrizia Savino, Ciriaco Gelormini, Severino Lo Conte, Giovanna Del Core, Mariangela Grasso, Gaetano La Porta, Guido Manganiello, Cristina Rosa, Emanuele Russo, Denise Santanna, Francesco Schiavo, Roberto Scrima.

Candidato Sindaco: Carmine Grasso

Lista: MOVIMENTO 2050 Luca Orsogna, Giovambattista Capozzi, Maria Teresa Grasso, Lucia Monaco, Fernando Dell’Infante, Nadia Ferrara, Veronica Giordano, Raffaele Tiranno, Maria Stella Grieci, Halidou Kabore, Marianna Prebenna.

Lista: ARIANO GRASSO (È TEMPO DI) Matteo Barbaro, Antonio Bongo, Laura Maria Cervinaro, Alessandra Chiuchiolo, Antonio De Lillo, Tiziana Gallo, Nicola Gambacorta, Generoso Maraia, Giovanni Marinaccio, Floriana Mastandrea, Giuseppe Masuccio, Mario Pagliaro, Assunta Rossoliello, Roberta Salza, Carlo Serluca, Nicolina Simola.

Lista: AVANTI ARIANO (PSI) Maria Elena De Gruttola, Giuseppe Albanese, Roberto Cardinale, Michele De Gruttola, Michele Daniele Di Blasi, Gianluca Gallo, Massimiliano Alberico Grasso, Liliana Guardabascio, Angela Lo Conte, Nunzio Lucarelli, Carmela Antonietta Quarantini, Vincenzo Salvatore, Vincenzo Sciarappa, Jessica Trancucci, Angela Vaghi, Marco Riccio.

Lista: NOI DI CENTRO (MASTELLA) Guerino Gazzella, Pasquale Scrina, Giovanna Guglielmi, Vincenzo Romolo, Martina Dotoli, Pasquale Luongo, Simona Lo Conte, Antonio Peluso, Marina Liberata Di Palma, Fernando Sciarappa, Graziella Baffa, Rosa Riccio, Albina Melchionna, Carmelina Savignano, Grazia Scaperrotta, Maria Pia Corsano.

Candidato Sindaco: Roberto Cardinale

Lista: HIRPINIA DEMOCRATICA Pasqualino Molinario, Gaetano Bevere, Grazia Vallone, Marisa Scarpellino, Maria Carmela Guardabascio, Luigi Covotta, Giovanni La Vita, Romina Iannarone, Giuseppe Paglialonga, Noemi Ricciardi, Loredana Rosaria Mancini, Daniela Ortu, Michelangelo Chiuchiolo, Debora Bonno, Hamza Tayane, Khrystyna Pechiara Kernytska.

Lista: ARIANO SA FARE Mario Iuorio, Giovanni Albanese, Vania Cocca, Mario Della Bella, Tiziana Fodarella, Maura Giardino, Carlo Giarola, Nicola Giorgione, Giovanna Grasso, Anna Maria Guardabascio, Valerio Iacobacci, Antonio Junior Melchionna, Dino Moschella, Giuseppe Puorro, Carmine Ruggiero, Marianna Scarpellino.

Lista: FUTURA Enrico Franza, Andrea Melito, Toni La Braca, Carmela Mazzeo, Francesca Lo Conte, Roberto Albanese, Laura Molinario, Angelo Iannarone, Lucia Castagnozzi, Angelo Maria Schiavo, Paola Ferraro, Gianna La Luna, Giuseppina Terlizzi, Cinzia Scarpellino, Irma Corsano, Maria Carmela Fulgido.

ANDRETTA

Candidato Sindaco: Michele Miele

Lista: ANDRETTA È VIVA Buffone Angelo, Carino Michele, Caruso Domenico, Miele Giuseppe, Miele Lina, Miele Raffaella, Morano Gilda Beatrice, Russo Pasqualina, Tedesco Michele, Tellone Annibale.

Candidato Sindaco: Giuseppe Guglielmo

Lista: RILANCIAMO IL NOSTRO FUTURO Luigi Acocella, Simona Arminio, Sabrina Caruso, Maurizio Cianciulli, Gerardo Di Pasquale, Pasquale Guglielmo, Pino Magnotta, Angelo Mastrogiacomo, Antonio Scarano, Angelo Tenore.

CALITRI

Candidato Sindaco: Attilio Maria Galgano

Lista: UN PASSO ALLA VOLTA Federica Belmonte, Maria Margherita Cappiello, Antonella Cestone, Federico Cestone, Canio De Rosa, Maria Di Cairano, Giuseppe Di Guglielmo, Mario Rosario Di Maio, Maria francesca Di Napoli, Giuseppe Maffucci, Pasquale Fierravanti.

CASTELFRANCI

Candidato Sindaco: Enrico Tecce

Lista: INSIEME PER CASTELFRANCI Soccorso Pullo, Antonio Pietro Palma, Francesco Gregorio, Nadia Coppola, Angelo Maiorano, Soccorso Boccella, Antonella Barbone, Antonio Giuliano.

Candidato Sindaco: Tony Romano

Lista: NOI PER CASTELFRANCI Giovanni Boccella, Rosalba Bimonte, Antonio Cresta, Valeria Cilio, Mery Gregorio, Adele Nigro, Francesco Raffaele, Antonio Ricciardi, Vincenzo Schiavone, Toni Ricciardi.

CERVINARA

Candidato Sindaco: Caterina Lengua

Lista: CERVINARA PRIMA DI TUTTO Carmelo Todino (detto Lello), Fatima Cillo, Claudia Cioffi, Domenico Cioffi, Raffaele Cioffi, Nunzio Grasso, Gennaro Lengua, Salvatore Lengua, Dolores Perrotta, Angelo Marro, Gina Mazzariello, Ilaria Valente.

Candidato Sindaco: Filuccio Tangredi

Lista: CERVINARA RINASCE Vincenzo Amaro, Giovanni Bizzarro, Maria Luisa Campana, Giuseppe Mario Casale I, Ilaria Ceccarelli, Raffaella Cioffi, Mario Criscuoli, Stefania Gallo, Elena Monetti, Vittoria Porreca, Luigi Romano, Antonio Vaccariello.

Candidato Sindaco: Giuseppe Ragucci

Lista: PROGETTO CERVINARA INSIEME Brevetti Concettina (detta Tina), Casale Francesco detto Ciccio, Casale Mario, Carofano Filomena, Clemente Sergio, Iuliano Francesca, Marro Esperino detto Giovanni, Pallotta Antonio, Pallotta Paola, Romano Maria detta Mariuccia, Valente Lorenzo, Valente Pasquale.

Candidato Sindaco: Anna Marro

Lista: FREE CERVINARA Luigi Leparulo, Tommaso Bello, Giovanni detto Gianni Bizzarro, Clementina Casale, Ada De Marco, Antonio Marchese, Elena Merola, Antonio Porreca, Alberto Ricci, Rita Sallustro, Daniele Rocco Sorriento, Francesco Starace.

GUARDIA LOMBARDI

Candidato Sindaco: Francescoantonio Siconolfi

Lista: PER GUARDIA COERENZA E RESPONSABILITA’ Alessandro Castellano, Vito Di Paola, Angelo Di Pietro, Elvira di Pietro, Elvira Gerarda Del Sordi, Giovanni Montemarano detto Giannino, Carmine Montemarano, Ligurio Di Paola, Angelo Tota, Angelo Salvatore detto San Martino.

LUOGOSANO

Candidato Sindaco: Carmine Ferrante

Lista: BENE COMUNE Vincenzino Buono, Giuseppe Caccaviello, Elisa Mazzone, Michele Ferrante, Nicola Di Stasio, Carmelina Di Gregorio, Paola Ferrante, Francesco Di Napoli, Fiorentino Pepe, Flavio D’Elia.

Candidato Sindaco: Angelo Antonio Di Gregorio

Lista: PROGRESSO AMBIENTE TUTELA LUOGOSANO Francesco Catino, Antonio D’Orsi, Michele Di Gregorio, Rachele Di Gregorio, Mariapia Di Napoli, Luigi Di Stasio, Mario Di Stasio, Pasquale Festa, Angelo Paradiso, Nicola Romano.

PRATA PRINCIPATO ULTRA

Candidato Sindaco: Francesco Bruno Petruzziello

Lista: UNITI PER PRATA FUTURA Mario Brancaccio, 2. Gaetano Alessio Canna, 3. Domenico Antonio Ciamillo, 4. Vincenzo Damiano, 5. Flaminio Dato, 6. Pellegrino Lepore, 7. Marco Piantedosi, 8. Maria Renna, 9. Giovanni Silvestro.



Candidato Sindaco: Marco Bellisario

Lista: AMIAMO PRATA Davide Molinaro, 2. Antonio Silvestro, 3. Luca Pisano, 4. Raffaele Bubbo, 5. Giuseppina Oliviero, 6. Gianluca Petrillo (detto Luca), 7. Alfonsina Fusco, 8. James Coccia, 9. Severino Battaglino, 10. Guido Valentino Petrillo.



Candidato Sindaco: Luigi Tenneriello

Lista: LA FENICE – PRATA RINASCE Carmine Antonio Russo (detto Netzer), 2. Luca Romano (detto Lucariello), 3. Carlo Iandoli (detto Napoleone), 4. Gianni Serino, 5. Maria Assunta Lepore, 6. Nicola Romano, 7. Grazia Nutolo, 8. Attilio Renna, 9. Luigi Ciamillo, 10. Cosimo Ranaudo.



QUADRELLE

Candidato Sindaco: Carmine Isola

Lista: QUADRELLE FUTURA Teresa Pia Acierno, 2. Salvatore Capriglione, 3. Stefania Caruso, 4. Angelo Colucci, 5. Felice Angelo Conte, 6. Antonio Montella, 7. Paola Napolitano, 8. Anna Schettino, 9. Antonio Spizuoco, 10. Giovanni Sgambati.



Candidato Sindaco: Nicola Guerriero

Lista: QUADRELLE CIVICA Angela Acierno, 2. Gerardo Acierno, 3. Francesco Ciccarelli, 4. Antonio Corrado, 5. Giuseppe Ferrara (detto Peppe), 6. Saverio Fiore, 7. Rosario Parisi, 8. Simone Rozza, 9. Carmine Sgambati, 10. Gaetana Sgambati.



QUINDICI

Candidato Sindaco: Alessandro Siniscalchi

Lista: RINASCIMENTO QUINDICESE Esterina Ferrentino, Massimo Grasso, Massimo La Monaca, Angelo Giovanni Mazzocca, Gianmichele Palmese, Giuseppe Santaniello, Michele Santaniello, Antonio Vivenzio.

Candidato Sindaco: Carmine Scibelli

Lista: AVANTI TUTTA Francesco Santaniello, Renato Scibelli, Domenico Esposito, Maria Santaniello, Guerino Scafuro, Emma Ferraro, Maria Elisa Scibelli, Nicola Cinefra.

SAN MANGO SUL CALORE

Candidato Sindaco: Teodoro Boccuzzi

Lista: UNITI PER SAN MANGO Balestrieri Carmela, Catino Mariangela, Coppola Canzio, Faella Marta, Guarente Katia, Martino Domenica, Mastantuoni Simona, Prizio Antonio, Uva Antonello, Zarrella Sara.

SORBO SERPICO

Una frammentazione record caratterizza la corsa elettorale a Sorbo Serpico, che vede ben sette candidati pronti a contendersi la guida municipale: