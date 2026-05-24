Urne aperte in città: al via il triello Pizza, Nargi e Festa per la fascia tricolore

È il weekend decisivo per il futuro politico del capoluogo irpino. Le urne ad Avellino città sono ufficialmente aperte per le Elezioni Amministrative 2026. I seggi accoglieranno i cittadini oggi, domenica 24 maggio (fino alle ore 23:00) e domani, lunedì 25 maggio (dalle ore 7:00 alle ore 15:00) per l’elezione diretta del sindaco e il rinnovo del Consiglio Comunale. Trattandosi di un comune al di sopra dei 15mila abitanti, qualora nessuno dei tre candidati alla carica di sindaco dovesse superare il 50% dei consensi più uno al primo turno, si tornerà a votare per il ballottaggio domenica 7 e lunedì 8 giugno 2026.

La partita elettorale si gioca su un triello tesissimo che vede contrapposti Nello Pizza, Laura Nargi e Gianluca Festa.

Di seguito lo schieramento completo delle coalizioni con tutte le liste e i candidati al Consiglio Comunale blocco per blocco.

COALIZIONE NELLO PIZZA

Sei liste a sostegno del candidato sindaco del campo largo.

Partito Democratico

Enza Ambrosone, Valentina Bianco, Flaviano Capossela, Gennaro Cesa, Concetta detta Dina Ciccullo, Luca Cipriano, Silvia Di Somma, Leonardo Festa, Maria Pia Ficociello, Barbara Gaita, Mafalda Galluccio, Clelia Gambino, Carmine Genovese, Marietta Giordano, Nicola Giordano, Maria detta Mirella Giova, Virgilia Guerriero, Ettore Iacovacci, Sara Iannaccone, Teodoro Marena, Ada detta Ada Mastroberardino, Adalgisa Matarazzo, Nicole Mazzeo, Ciriaco Morano, Edgardo Pesiri, Claudio Petrozzelli, Angelo Reale, Fernando detto Nando Romano, Giuseppe Russo, Mario Sorice, Giuliana Taglialatela, Modestino Verrengia.

Stiamo con Nello Pizza

Ferdinando Acerbo, Amedeo Alvino, Giovanna Barzaghi, Daniele Gabriela Birda, Cinzia Boschetto, Jiashwaeva Cutillo, Nicola D’Archi, Maurizio Deidda, Stefania Della Pia, Domenico Di Giacomo, Carmine Di Sapio, Felice Falco, Antonio Festa, Carmela Festa (detta Melita), Sabrina Finelli, Gianluca Gaeta, Giuseppe Giacobbe (detto Geppino), Maurizio Giovanniello, Domenico Giugliano (detto Mimmo), Rita Guerra, Assunta Iandolo, Rita Iannaccone, Carlo Ianniciello, Massimiliano La Sala, Brunella Melchionna, Valerica Obreja, Michelina Preziosi, Emiliano Tedesco, Gabriella Viggiano, Giovanni Zanforlin, Antonella Della Pia, Costantino Vassallo.

Casa Riformista per Avellino

Gianni Andreottola, Marco Adamo Boglione, Marianna Cataldo, Mafalda Caterina Anna Circelli, Antonia Coletti, Maria Assunta Coppola, Simona Corvigno, Mario Cresta, Giuseppe Davidde, Liberato De Piano, Raffaele Esposito, Simona Lucia Fiore, Costantino Fioretti, Michela Garone, Ugo Graziano, Mario Iannaccone, Marco Lallo, Evelina Limone, Carmelo Lo Conte, Michele Lombardi, Alessia Medugno, Massimiliano Muccio, Pasquale Nazzaro, Paola Teresa Palermo, Roger Panzetta, Pasquale Picariello, Alessio Ronconi, Stefano Scafuri, Pasquale Sorriento, Erica Stanco, Mattia Tartaro, Sergio Trezza.

Noi di Centro

Gino Iannace, Gaetana Addesa, Michele Addesa, Ciro Alvino, Concetta Boccella, Oksana Bybliv, Maurizio Panza Caso, Antonio Cosmo, Sabino Covelli, Vincenzo Cristiano, Enrico D’Ambola, Gerardo D’Auria, Nunzia Della Sala, Giuseppina Del Mastro, Antonio Festa, Pasquale Gargano, Roberta Laudati, Salvatore Carmine Mercolino, Luca Negrone, Emiliano Noviello, Fabrizio Patrizi, Emilia Restaino, Giuseppe Restaino, Concetta Ruocco (detta Tina), Giuseppe Solazzo, Gerarda Sorrentino, Wanda Spinelli, Giuseppe Vecchione, Serafina Vitiello, Cristina Zollo.

Movimento Cinque Stelle

Antonio Aquino, Giuseppe Buscaino, Carmine Barbarisi, Maria Cioffi, Pellegrino Caruso, Pantaleone Maria Crudele, Luigi De Pace, Anna D’Aliasi, Agostino De Rosa, Romina De Angelis, Gianfranco Salvatore Donniacuo, Francesca Del Giudice, Vincenzo Evangelista, Antonella Festa, Gianfranco Fermo, Tiziana Guidi, Ferraro Pasquale, Antonella Graziano, Youssef Garch, Rita Laudato, Massimo Mingarelli, Luca Paola, Maria Oppido, Pasquale Luca Nacca, Sandro Pascale, Federica Rocci, Antonello Etroni, Maria Ronca, Amato Rizzo, Anna Spiezia, Giovanni Maria Sciscio, Elena Tordela.

Avellino Città Pubblica

Giuseppe Aurigemma, Antonio Bellizzi, Antonella Cappuccio, Eunice Colella, Francesco De Caro, Maria Rosaria De Martino, Annamaria De Stefano, Carmelinda Di Costanzo, Francesca Fabrizio, Maria Grazia Famiglietti, Pasquale Fedele, Francesco Iandolo (detto Bubba), Margerita Iommazzo, Mario Ippolito, Eliana Maffei, Franco Marra, Carlo Mele, Mauro Napolitano, Luigi Pedoto, Carla Perugini, Edoardo Picariello, Gabriele Repole, Nicolina Russo (detta Lina), Amalio Santoro, Fabiola Sateriale, Giuseppe Sessa, Rosanna Sirignano, Gabriella Spagnuolo, Vittoria Pierina Troisi, Maria Carolina Vesce (detta Carolina).

COALIZIONE LAURA NARGI

Cinque liste civiche e partitiche a sostegno dell’ex vicesindaca.

SiAmo Avellino

Luigi Mattiello, Alberto Bilotta, Luca Caliendo, Domenico Candela, Francesco Corbo, Carmine D’Alelio, Salvatore D’Alessandro, Guido D’Avanzo, Raffaella Del Giudice, Alessandra De Rogatis, Emilio De Vito, Valentina De Vito, Vincenzo Di Blasi, Asia Esposito, Costantina Glave, Assuntina Iannaccone, Marilena Limone, Ludovica Manfra, Aurelio Marotta, Pasquale Martone, Wanda Miletti, Antonella Paladino, Ernesto Panariello, Anna Pellecchia, Christian Pepe, Giovanni Ramora, Barbara Sanguineti, Eliana Saporito, Simona Sarno, Diego Tarantino, Dorotea Virtuoso.

Sceglie Avellino

Carmine Acocella, Massimo Anniversario, Daniele Bollante, Alessia Barbarisi, Assunta Bolognese, Gianrita Bruno, Federico Buttiglio, Giovanni Capobianco, Mariantonia Catena, Alessio Cristaudo, Daniele D’Adamo, Gerardo De Angelis, Emilio De Nisco, Giovanni De Guglielmo, Luca Del Gaudio, Giovanni Esposito, Jasmine Fusco, Giuseppina Guerriero, Giuseppe Lumini, Guendalina Manzi, Ylenia Marinella, Antonio Rosario Martino, Amerigo Mascioli, Carlo Matarazzo, Nadia Natale, Vincenzo Picariello, Pietro Giulio Raffa, Giulia Scola, Pietro Spiniello, Costantino Testa, Mariapia Villani, Giulia Zaolino.

Forza Avellino

Gerardo Melillo, Immacolata Alviggi, Elisabetta Barbaro (detta Elisa), Alessio Barbieri, Rosa Bellaroba, Giovanni Bove, Rita Capone, Simone Capozzi, Marianna Cecere, Alessandro Clemente, Lucio Cotticelli, Giovanna Del Buono, Rossella Delle Donne, Tiziano Di Giorgio, Maurizio Fina, Antonio Freda, Roberta Galasso, Edmondo Giovanniello, Lazzaro Iannaccone, Incoronata Montemarano (detta Cora), Antonio Nigro, Marco Pericolo, Vincenzo Quintarelli, Angela Quinzio, Marco Mercurio Rapa, Sara Ricci, Euplio Gerardo Rinaldi, Daniela Rosa, Anita Spadea, Maria Cristina Trivelli, Giovanni Ventre, Alessia Visconti.

Ora Avellino

Rauzzino Antonio Gerardo (detto Rau), Barbato Paola, Belfiore Amelia, Brogna Carmine, Capobianco Francesca Pia, Cotilici Mihaela Maria (Detta Michela), De Vito Francesca, Del Gaudio Michele, Della Sala Antonio, Della Sala Mario, Fiore Stefania, Iandolo Ornella, Iannuzzo Alessandro, Lanzetta Emilio Carlos, Alfonso Laudonia, Luongo Maria Anastasia, Carlo Mazza, Alfonso Mollica, Rita Pellecchia, Adriano Picariello, Renato Pirone, Silvia Ponzio, Nicola Poppa, Carmine Ranucci, Gerardo Rocchetta, Gerarda Russo, Francesca Sardella, Walter Spagnuolo, Benedetta Tirri, Antonio Vena, Pellegrino Villani, Luigi Zeccardo.

Fratelli di Avellino

Giovanni Ardolino, Giuseppina Aurillo, Vittorio Boccieri, Mariateresa Borneo, Ornella Buonanno, Daniela Caputo, Valentino Carpentiero, Daniela Cennerazzo, Giuseppe Costanza, Giulio Cubeddu, Michele D’Agostino, Gaetano Dentice, Maria Di Rito, Alessia Ferrara, Giovanni Ferullo, Gerarda Festa, Rosalia Finno, Benedetta Follo, Patrizia Galasso, Aniello Galluccio, Sergio Gioia, Sabato Iannaccone, Anna Lucia Iannone, Claudio Mauriello, Arturo Meo, Giorgia Migliaccio, Manuel Montefusco, Roberto Pescatore, Umberto Palese, Giovanni Provvido, Francesco Rippo, Pellegrino Rotondi.

COALIZIONE GIANLUCA FESTA

Quattro liste a trazione totalmente civica a sostegno di Festa.

Davvero

Enza Abate, Rosalba Adamo, Manolo Alessandrino, Stefano Argenziano, Arianna Bagno, Carlo Battista, Ennio Buonanno, Luca Caputo, Carmine Carullo, Teresa Cucciniello, Luigi D’Argenio (detto Luigino), Francesco Foletto (detto Tato), Antonio Genovese, Gennaro Iannaccone, Gennaro Iapicca (detto Rino), Ugo Maggio, Marianna Mazza, Generoso Nargi, Giuseppe Negrone, Simone Palmieri, Maria Luisa Pisaniello, Luigi Preziosi, Olimpia Rusolo, Luigi Scalzullo, Vincenzo Simone, Monica Spiezia, Mario Spiniello, Jessica Tomasetta, Pamela Trerotola, Maria Valentino, Giovanna Vecchione, Giuseppe Zambrano (detto Pippo).

W la Libertà

Paolo Gianni Aquino, Valentino Autieri, Daniel Barbarisi, Pietro Paolo Bellarosa, Roberto Carullo, Giovanni Cucciniello, Angelo D’Argenio, Adolfo Dattolo, Daniela De Cristofaro, Maurizio De Ruggiero, Stefano Fedele, Annalisa Festa, Maria Fontanarosa, Lucia Galasso, Luigi Gaudiosi, Diego Guerriero, Antonella Iannaccone, Federica Luciano, Gaetano Luongo, Elvira Masucci, Francesca Medugno, Giovanna Pecoraro, Pietro Pellecchia, Antonio Petrozziello, Marco Picariello, Vincenzo Principe, Adele Roca, Daniela Rubicondo, Giuseppe Salvatore, Erika Stornajuolo, Anna Maria Vittoria Vecchione.

Enjoy Avellino

Roberta Andreozzi, Daniel Alfieri, Mario Armonico, Gaia Bianco, Luisa Biancullo, Luca Cofrancesco, Davide Corcione, Ivan Cozzolino, Davide Gabriele D’argenio, Francesca Iolanda De Benedictis, Marco De Fazio, Antonio De Feo, Pierluigi Fossacreta, Antonio Gaeta, Alessio Gentile, Sabino Andrea Loffredo, Francesco Longobardi, Samira Lucarella, Giulia Maccanico, Simone Maffei, Mattia Manganelli, Carmine Persano, Aldo Piarulli, Francesca Piccolo, Alessia Pilunni, Gennaro Spiniello, Giacinto Spolverino, Chiara Tamburrino, Fabiana Testa, Alessia Urciuoli.

Liberi e Forti

Antonella Aramino, Maddalena Maria Balbi, Giovanni Belfiore, Linda Caporaso, Giovanna Capuano, Martina Centrella, Assunta Clemente, Dario Cocozza, Emanuele Coppola, Gino Corrado, Gennaro D’Anna, Francesco De Giovanniello, Antonio Del Mastro, Rocco De Maio, Eleonora Foschi, Maria Sabina Galasso, Roberta Gaita, Ermete Guarini, Loredana Intingaro, Michele Izzo, Sabino Loffredo, Nicola Lo Stritto, Rosa Montagna (detta Rossella), Angelo Nesta, Antonio Petitto, Francesca Picardi, Massimo Picone, Veronica Preziosi, Franco Rauseo, Gennaro Romei, Domenico Supino, Filomena Volpe.