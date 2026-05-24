Maltrattamenti in famiglia: Donna arrestata dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Forino hanno arrestato in flagranza di reato una 50enne del posto ritenuta responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia e violazione del provvedimento di allontanamento dalla Casa Familiare.

La predetta, nella giornata di ieri, nonostante non potesse far ritorno nell’abitazione ove si erano verificati precedenti episodi di violenza, ha violato la misura cautelare alla quale era sottoposta e nel rientro in casa ha aggredito un familiare. I Carabinieri immediatamente allertati sono intervenuti sul posto bloccando la donna ed evitando ulteriori conseguenze.

Condotta in Caserma, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, la 50enne è stata tratta in arresto e dopo le formalità di rito è stata associata alla Casa Circondariale di Bellizzi Irpino