Upi Campania: nel direttivo Buonopane e Giaquinto. Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell’Unione delle Province della Campania si sono tenute nella sede della Provincia di Salerno.

Giaquinto ha incassato i voti dei consiglieri provinciali di Avellino, Giuseppe Graziano, Francesco Mazzariello, Luigi D’Angelis, Laura Cervinaro, Costantino Giordano e Caterina Lengua, che hanno affidato la delega al presidente Buonopane per essere rappresentati nell’assemblea.

“E’ doveroso e sentito – afferma il consigliere Giaquinto – il ringraziamento al presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, e ai consiglieri provinciali di Avellino che hanno voluto darmi fiducia per questo ruolo. Porterò avanti la mia azione con lo spirito istituzionale che mi ha sempre contraddistinto sia in Comune sia in Provincia. Grazie a questo incarico in Upi Campania abbiamo la possibilità di metterci in connessione con i colleghi delle altre Province anche per organizzare attività comuni con un’attenzione specifica, tra l’altro, per le aree di confine”, conclude Giaquinto.