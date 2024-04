Uomo in scooter trascina un passeggino per bambini. Borrelli: “Questa gente va punita duramente”

Una sorta di sidecar artigianale, messo su per un’esigenza folle e pericolosa. Un uomo in scooter ha circolato per le strade trascinando con sé, tenendolo con la mano, un passeggino per bambini. È quello che si vede in un filmato realizzato da due automobilisti e che diversi utenti hanno segnalato al deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli. L’episodio è stato segnalato ad Avellino.

“Abbiamo chiesto alla polizia locale che si verifichi quanto viene denunciato nel filmato.”- dichiara Borrelli –“In realtà dalle immagini non si riesce a capire se all’interno del carrozzino ci sia effettivamente un infante o qualcos’altro o se sia vuoto. Resta il gesto assurdo, stupido e pericoloso. Queste persone vanno condannate duramente, sia per le gravi infrazioni al codice della strada che per aver messo in pericolo se stessi e gli altri guidatori”.