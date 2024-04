Montesarchio: fine settimana di controlli dei Carabinieri. Un arresto e diversi denunciati

Una vasta e diversificata operazione di perlustrazione e controllo del territorio è stata condotta durante il fine settimana appena trascorso, dai Carabinieri della Compagnia di Montesarchio (BN), su disposizione del Comando Provinciale di Benevento, finalizzata principalmente al contrasto dei furti, dello spaccio e detenzione di sostanza stupefacente nonché al controllo della circolazione stradale.

Il servizio, svolto insieme al personale delle Squadre d’Intervento Operativo del Reggimento Carabinieri Campania, indirizzato a massimizzare l’attività preventiva e, se del caso, repressiva, ha interessato tanto le vie cittadine quanto le aree più periferiche delle varie contrade disseminate ambito comuni di Montesarchio, Foglianise, Ceppaloni, Airola e Sant’Agata De Goti.

L’attività, che ha visto l’impiego di 24 equipaggi automontati composti da 48 militari dipendenti dalla Compagnia ha consentito di controllare in totale 197 persone di interesse operativo e 157 veicoli, effettuare 9 perquisizioni, elevare 14 contravvenzioni al Codice della Strada, effettuare il sequestro amministrativo di un veicolo per mancata revisione ed il ritiro di due patenti di guida e di una carta di circolazione, contribuendo così ad innalzare il senso di sicurezza e fiducia nelle Istituzioni da parte della cittadinanza.

In questo contesto, nella tarda serata di sabato, veniva fermato un giovane di nazionalità tunisina poiché sorpreso nel cedere sostanze stupefacenti ad un coetaneo a Montesarchio, nella centralissima Piazza “La Garde”. Trovato in possesso di diverse dosi di hashish, pronte per essere distribuite ad altri acquirenti, veniva bloccato e condotto presso gli Uffici della Compagnia dove veniva dichiarato in arresto.

Durante i festeggiamenti a conclusione del campionato di calcio di Serie A, in Montesarchio due persone sono state deferite in stato di libertà alla competente Procura della Repubblica per il porto ingiustificato di armi bianche, un 37enne di Arienzo (CE) poiché trovato in possesso di un pugnale del tipo “orientale” ed un 29enne di Montesarchio (BN) poiché trovato in possesso di due “coltelli a serramanico”.

In conclusione, venivano segnalati alla Prefettura di Benevento, quali assuntori di sostanze stupefacenti 6 persone tra i 19 ed i 54 anni, infatti sono state sequestrate diverse dosi di “Hashish”, “Marijuana” e “Crack”